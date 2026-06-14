Десятки полицейских оцепили здание ЦИК Армении после оглашения окончательных результатов голосования в парламент республики.

Силовиков там гораздо больше, чем обычных людей, отмечает Telegram-канал RT.Избирком огласил окончательные итоги парламентских выборов. Победителем объявили партию премьера Никола Пашиняна «Гражданский договор».

В Ереване усилили охрану Центризбиркома перед акцией оппозиции

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила: выборы в Армении прошли в обстановке беспрецедентного давления на оппозицию и вмешательства со стороны Запада.