Партия «Гражданский договор» премьер-министра Никола Пашиняна победила на выборах в Армении и самостоятельно сформирует новое правительство, сообщил глава ЦИК Ваагн Овакимян на заседании комиссии.

— Партия «Гражданский договор» (получила) 726 819 голосов, или 49,746 процента, — цитирует его ТАСС.

11 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян не исключил, что может лишить избирательного права граждан республики, которые проживают за границей страны на постоянной основе.

Ранее депутат армянского парламента Гегам Манукян, который представляет оппозиционную фракцию «Армения», заявил, что власти страны запретили выезд военнообязанным гражданам, которые приехали в республику из-за рубежа на период парламентских выборов. Парламентарий назвал это решение «безнравственным, недопустимым и незаконным образом действий».

Десятки полицейских оцепили здание ЦИК Армении

7 июня в Армении прошли первые парламентские выборы после потери Нагорного Карабаха. По итогам подсчетов Никола Пашиняна «Гражданский договор» набрала 49,8 процента голосов. Этого результата достаточно для парламентского большинства, которое позволяет единолично сформировать правительство.