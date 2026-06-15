Ккитайцы могут передавать разведданные Тайваню на специальном сайте

Власти Тайваня запустили специальный сайт, через который граждане Китая могут передавать разведывательную информацию, сообщило Reuters со ссылкой на Национальное бюро безопасности острова.

Новый ресурс призван обеспечить безопасный канал связи для людей, недовольных ситуацией в КНР. В тайваньском ведомстве подчеркнули, что экономические трудности, усиление политического контроля и социальные проблемы в Китае способствуют росту общественного недовольства.

По утверждению бюро, все больше китайских граждан обращаются к тайваньским властям с различной информацией.

В бюро заявили, что инициатива основана на опыте спецслужб США, Великобритании и Израиля и позволит расширить источники разведывательной информации. Пекин на момент публикации не прокомментировал запуск ресурса.