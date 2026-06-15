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Reuters: китайцы могут передавать разведданные Тайваню на специальном сайте

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Власти Тайваня запустили специальный сайт, через который граждане Китая могут передавать разведывательную информацию, сообщило Reuters со ссылкой на Национальное бюро безопасности острова.

Ккитайцы могут передавать разведданные Тайваню на специальном сайте
© ТАСС

Новый ресурс призван обеспечить безопасный канал связи для людей, недовольных ситуацией в КНР. В тайваньском ведомстве подчеркнули, что экономические трудности, усиление политического контроля и социальные проблемы в Китае способствуют росту общественного недовольства.

По утверждению бюро, все больше китайских граждан обращаются к тайваньским властям с различной информацией.

В бюро заявили, что инициатива основана на опыте спецслужб США, Великобритании и Израиля и позволит расширить источники разведывательной информации. Пекин на момент публикации не прокомментировал запуск ресурса.