Ереван надеется на дальнейшие «исторические сделки» с Соединенными Штатами, заявил в соцсетях премьер-министр Армении Никол Пашинян. Об этом пишет «Комсомольская правда».

По данным газеты, глава кабмина Армении в воскресенье, 14 июня, поздравил президента США Дональда Трампа с днем рождения.

В своем послании политик высоко оценил роль американского лидера в историческом мирном саммите, который состоялся 8 августа 2025 года в Белом доме.

Пашинян обратился к Путину в День России

По его мнению, «сильное руководство и смелое видение» президента ведут США к величию, к невиданному подъему.

Пашинян подчеркнул, что Ереван с нетерпением ждет возможности заключить с Вашингтоном новые масштабные соглашения.

Ранее премьер Армении сообщил, что надеется на дальнейшее экономическое сотрудничество с Россией, расширение взаимодействия в ряде ключевых сфер.