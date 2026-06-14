Стармер установил рекорд политической непопулярности в Британии

Премьер Британии Кир Стармер столкнулся с беспрецедентным падением доверия. Он установил очередной антирекорд за всю историю современных социологических наблюдений в стране, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные More in Common.

Новый опрос провела More in Common — международная некоммерческая исследовательская организация и аналитический центр со штаб-квартирой в Лондоне.

Согласно ее данным, отрицательный рейтинг Стармера составил -47. Это ниже, чем у любого другого британского политика. Аналитики прямо говорят о «крахе электоральной поддержки» премьер-министра.

Вторым самым непопулярным политиком стал лидер партии зеленых Зак Полански. Его рейтинг -25.

На третьем месте глава партии Reform UK Найджел Фараж, набравший -20. Уровень его одобрения резко упал в последнее время.

Лидеры Консервативной партии и либерал-демократов, Кеми Баденок и Эд Дейви, набрали 8 и 10 отрицательных баллов.

Кризис популярности Стармера вызван комплексом экономических, внутриполитических и социальных факторов. Избиратели недовольны ростом цен, состоянием системы здравоохранения и миграционной политикой.

При этом на днях Стармер заявил, что не собирается уходить в отставку.