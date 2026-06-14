Премьер-министр Великобритании Кир Стармер опубликовал в своих соцсетях видео задержания британскими военными нефтяного танкера Smyrtos в Ла-Манше.

Ранее в воскресенье Стармер в совместном заявлении с Минобороны сообщил о захвате танкера, который, по заявлению Лондона, перевозил российскую нефть.

В операции был задействован спецназ королевской морской пехоты, вертолеты Chinook, Merlin Mk4 и Wildcat и самолеты P-8 Королевских ВВС. Кроме того, в захвате танкера принимали участие два корабля HMS Sutherland и HMS Ledbury.

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На опубликованном видео запечатлена высадка на танкер с вертолетов британских военных.

Далее видно, как они идут по судну с оружием в руках.

В МО Британии заявили, что операция проводилась в тесной координации с Францией.

По данным систем отслеживания морского трафика, корабль шел из российского порта Усть-Луга в египетский Порт-Саид.

Известно, что Smyrtos ходит под флагом Камеруна. Это танкер для перевозки сырой нефти. Его общая длина составляет 243,8 метра, а ширина - 42 метра. Грузоподъемность - более ста тысяч тонн.

Судно, как заявили в Лондоне, будет временно перемещено на якорную стоянку у южного побережья Англии, где за ним "будет вестись наблюдение на предмет любых экологических проблем или угроз безопасности".

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, комментируя сообщения о захвате танкера, заявил, что Стармер вновь переводит фокус с внутренних проблем на внешние.

По его словам, отчаявшийся Стармер, вместо того чтобы перехватывать своих мигрантов, которые насилуют, калечат и обезглавливают британцев, пытается отвлечь Великобританию эскалацией конфликта.