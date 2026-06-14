Франции следует немедленно покинуть Евросоюз, принять меры для разрушения организации, заявил в соцсети Х лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Накануне глава ЕС Урсула фон дер Ляйен рассказала, что все страны ЕС согласовали начало переговоров по существу о вступлении Украины и Молдавии в объединение.

«Когда я думаю о том, как некоторые так называемые патриоты месяцами твердили нам, что «Фрексит бессмысленен, потому что ЕС наконец-то меняется и движется в правильном направлении!» Только посмотрите на это [решение ЕС]!» — эмоционально отреагировал Филиппо.

По его словам, «реформа ЕС изнутри», за которую выступает глава ЕК, это «это действительно нечто».

Политик разъяснил, что реализация планов фон дер Ляйен приведет к тому, что в блок, вместе с Украиной, вступят «смертоносный сельскохозяйственный демпинг», разорение, коррупция и военные действия.

Мадьяр выступил с предупреждением по вступлению Украины в ЕС

Глава партии констатировал, что необходимо «выйти из ЕС раз и навсегда» и тем самым спасти Францию.

Напомним, что 31 января 2020 года Великобритания покинула Евросоюз, осуществила так называемый Brexit (Брексит).

Политики и журналисты в дальнейшем, по аналогии с Brexit, стали называть инициативы по выходу Франции, Германии, Греции из объединения как Frexit, Dexit, Grexit соответственно.