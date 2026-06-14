Стало известно, почему церемонию похорон Али Хаменеи отложили на 100 дней

Власти Ирана планируют превратить похороны аятоллы Али Хаменеи, погибшего при ракетно-бомбовых ударах США и Израиля 28 февраля, в масштабную политическую акцию, предположил доцент кафедры политического анализа РЭУ им. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев. Об этом пишет «Комсомольская правда».

По данным газеты, иранские СМИ регулярно публикуют материалы о пышных похоронах военных и политических деятелей Исламской Республики, показывают, как люди реагируют на гибель лидеров.

Вместе с тем, массмедиа Ирана на протяжении трех месяцев молчали о том, когда и где пройдут похороны Хаменеи, и только в июне рассказали, что церемония состоится 4-9 июля.

Корреспонденты попросили эксперта рассказать о том, почему власти Ирана решили перенести похороны на столь длительный срок, нарушив каноны ислама, строго предписывающие хоронить умерших в день смерти.

Перенджиев отметил, что главной причиной был «колоссальный риск» ракетных ударов по территории Тегерана в дни траурных церемоний. Он добавил, что обстановка в марте и апреле была критической.

Раскрыты подробности убийства Хаменеи

По его данным, в последние дни появилась надежда на то, что США и Израиль на фоне переговоров откажутся от нанесения ударов по Ирану.

Аналитик констатировал, что похороны духовного лидера превратятся в масштабную политическую акцию в Тегеране, Куме и Мешхеде.