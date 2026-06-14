Украинские власти смогли реализовать лишь малую часть плана интеграции в ЕС, проигнорировав приоритетные антикоррупционные и судебные изменения.

Европейские чиновники констатировали крайне низкие темпы подготовки украинского государства к присоединению к объединению, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету The Guardian. По данным осведомленных источников, процесс адаптации законодательства фактически застопорился.

«Украина выполнила лишь 15% реформ, предусмотренных планом из десяти пунктов, согласованным в декабре прошлого года между еврокомиссаром по вопросам расширения Мартой Кос и вице-премьером Украины Тарасом Качкой», – подчеркивают авторы публикации.

Для полноправного членства требуется утверждение множества законов и единогласное согласие всех стран блока. Однако согласованные в декабре 2025 года десять приоритетных шагов остаются нереализованными. План включает укрепление независимости Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, а также изменение порядка назначения судей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Европейского союза одобрили запуск первого этапа переговоров о вступлении Украины.

Украинский кабинет министров убрал из проекта антикоррупционной стратегии ключевые требования европейских партнеров.

Депутат Верховной рады Алексей Кучеренко заявил о неготовности страны к полноценному членству в объединении из-за провала реформ.