Владимир Зеленский стремится к тому, чтобы США присоединились к позиции «евротройки» (Великобритания, Германия и Франция) для оказания давления на Россию. Об этом заявил политолог-американист Малек Дудаков в интервью NEWS.ru. Однако он выразил сомнения в успешности такой тактики.

Аналитик отметил, что в ближайшем будущем Зеленский, вероятно, надеется убедить США поддержать «евротройку» и создать единый западный фронт против России.

Он добавил, что украинские политики уверены в улучшении положения своих вооруженных сил на фронте и считают, что могут диктовать условия России.

В Европе оказались поражены встречей Зеленского и лидеров «евротройки»

Однако, по мнению политолога, это всего лишь иллюзия, которую Киев пытается создать для своих западных союзников.

Ранее западные СМИ писали, что на предстоящем саммите G7, который пройдет 15–17 июня в Эвиане, президент США Дональд Трамп не планирует проводить отдельную встречу с Зеленским.