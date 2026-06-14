В Женеве перед саммитом G7 заколотили фанерой витрины Cartier и Dior

В Женеве на период проведения 51-го саммита «Большой семёрки» витрины элитных бутиков, банков и магазинов одежды, в том числе Cartier и Dior, заколотили фанерой. Вокруг магазинов было возведено ограждение из деревянных панелей общей площадью 2 тысяч квадратных метров, сообщает Telegram-канал SHOT.

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Женевские власти опасаются проведения беспорядков 14 июня. В этот день в городе должна пройти масштабная акция протеста с участием 50 тысяч человек. Власти города попросили, чтобы жители не выходили в этот день на улицы домов. На усиление безопасности власти направят свыше $25 миллионов, а также мобилизуют более 4 тысяч полицейских.

В свою очередь, местные жители выражают недовольство из-за ограничения доступа к магазинам и банкам. Некоторые из граждан заявили, что планируют в день беспорядков выходить из дома, проведя время в безопасности.

Саммит G7 — ежегодная встреча лидеров семи ведущих экономик мира (США, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Канады и Японии). В 2026 году мероприятие впервые проходит в Женеве, что привлекло к городу внимание не только дипломатов, но и протестующих. Традиционно встречи «Большой семёртки» сопровождаются акциями антиглобалистов, экологов и левых движений. Швейцарские власти, учитывая опыт предыдущих саммитов (например, в Генуе-2001), где протесты переросли в столкновения с полицией, приняли беспрецедентные меры безопасности.

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