Бригадный генерал в отставке Эрих Вад, бывший военный советник экс-канцлера Германии Ангелы Меркель, дал резкое интервью Berliner Zeitung. По словам Вада, современная Германия утратила внешнеполитический суверенитет. Вместо формирования собственного курса страна уклоняется от ответственности, прячась за фигуру Владимира Зеленского и других европейских партнёров. Вад также раскритиковал зацикленность политики ФРГ на украинском конфликте, назвав это ошибкой, сообщает ТАСС.

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Генерал констатировал, что первое в истории поражение Германии на выборах в Совет Безопасности ООН — это «позорное наказание». Он заявил, что политическое лидерство предполагает готовность к риску и стойкость. Особенно в вопросах войны и мира. Однако в Европе сейчас этого не происходит. Из-за географического положения в центре континента Германия на протяжении пяти веков сталкивается с проблемой безопасности. Если европейский центр слаб, другие державы начинают воевать на немецкой земле.

Экс-советник Меркель предупредил: если конфликт на Украине перерастёт в общеевропейскую войну, поле боя окажется именно в Германии. Это неприемлемый сценарий. Выход он видит в том, чтобы политики ФРГ в большей степени ориентировались на национальные интересы. Вад также напомнил, что Германия пережила со стороны Украины крупнейший — судя по известной информации — санкционированный государством теракт против своей инфраструктуры: уничтожение газопровода «Северный поток». По его словам, громкое молчание политиков и прессы по этому поводу вызывает крайнее недоумение.

Ранее Генеральная Ассамблея ООН избрала пять новых непостоянных членов Совета Безопасности. Места получили Австрия, Зимбабве, Киргизия, Португалия, Тринидад и Тобаго. Австрия и Португалия обошли Германию в борьбе за два места от западноевропейской группы.