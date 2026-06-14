Стало известно, почему министр обороны Италии заговорил об отставке

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто хотел уйти в отставку из-за сокращения расходов на оборону, но его уговорили остаться. Об этом сообщает газета La Repubblica.

Газета отмечает, что Крозетто возмутила позиция министра финансов Джанкарло Джорджетти и вице-премьера Маттео Сальвинии. Они выступают против участия Рима в программе закупок вооружений у США для Украины (PURL) и займов у ЕС на оборонные цели. Кроме того правительство Италии намеревалось сократить оборонные расходы примерно на 5 млрд евро.

Крозетто не желал мириться с сокращением полномочий, бюджетов и программ модернизации армии.

«Он оказался перед болезненным выбором: остаться у руля министерства…, либо подать в отставку, спровоцировав острый политический кризис внутри правящей коалиции», — пишет издание.

В итоге Крозетто решил не уходить в отставку, после того, как его заверили, что оборонные расходы, будут увеличены на 0,35% ВВП за два года. Это означает, что правительству придется найти дополнительные 7,5 млрд евро.