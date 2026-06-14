The Guardian: Киев выполнил лишь 15% согласованных с ЕС реформ

Киев выполнил лишь четверть всех согласованных с Евросоюзом реформ, поэтому решение о вступлении Украины в ЕС имеет политический подтекст. Об этом пишет британская газета The Guardian. "Для вступления в ЕС страна должна принять тысячи европейских законов и решений, а затем получить единодушное одобрение действующих членов. Однако Украина выполнила лишь 15% реформ, предусмотренных планом из 10 пунктов, согласованным в декабре прошлого года комиссаром ЕС по вопросам интеграции Мартой Кос и заместителем премьер-министра Украины (по вопросам евро-атлантической интеграции. - прим. ред.) Тарасом Качкой", - говорится в статье. Упоминаемый в материале план, неформально именуемый как "10 пунктов Качки-Кос", включает меры по укреплению независимости Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), принятие антикоррупционной стратегии и преобразование процедур назначения судей и прокуроров. Европейские чиновники высоко оценивают усилия Украины на пути в ЕС (в частности указаны "громкие аресты" на Украине в рамках антикоррупционных дел), однако в ЕС разочарованы, что киевское руководство не может ускорить реализацию 10 приоритетных реформ, согласованных с Евросоюзом. Таким образом, членство Украины в альянсе станет в конечном счете "политическим решением", отмечается в статье. Начало переговоров о приеме Украины и Молдавии в ЕС намечено на 15 июня. Решение вопроса продвинулось после того, как в Венгрии, блокировавшей путь для Украины в ЕС, сменилось руководство.