Стало известно, принял ли Иран решение по сделке с США

Иран еще не принял окончательного решения по заключению меморандума о взаимопонимании США, так как сторонники жесткой линии выступают против некоторых предложений. Об этом сообщает CNN.

Источник информационного агентства FARS сообщил, что изучение политических, правовых и технических аспектов предложения американцев все еще продолжается. Он отметил, что различные аспекты предложения рассматриваются как на экспертном уровне, так и на уровне принятия решений.

Кроме того, Корпус стражей Исламской революции опроверг заявление президента США Дональда Трампа о том, что подписание запланировано на 14 июня.

В публикации CNN говорится, что иранские консерваторы выступают против некоторых положений сделки с США, и среди этих пунктов – получение разрешения от Штатов на обогащение урана и полное открытие Ормузского пролива.

CNN пишет, что утром в Иран вылетели катарские посредники, чтобы помочь согласовать условия заключения соглашения.

Трамп объявил о возможности мирного соглашения уже в воскресенье

Источники CNN также сообщили, что в случае согласования позиций официальные лица планируют провести виртуальную церемонию подписания. И в случае, если сделка состоится, она положит начало новому 60-дневному периоду переговоров.

13 июня Трамп рассказал о том, что подписание соглашения между США и Ираном запланировано на 14 июня. Также об этом сообщило министерство иностранных дел Пакистана.

При этом представитель иранского МИД Исмаил Багаи заявил, что подписание меморандума не состоится 14 июня, однако высока вероятность заключения сделки в ближайшие дни.

Агентство Mehr писало, что меморандум состоит из 14 пунктов, среди которых есть снятие блокады Ормузского пролива, вывод американских сил из прилегающих к Исламской республике районов, разморозка активов Тегерана на $12 млрд, приостановка действия нефтяных санкций против Ирана и организация переговоров по иранской атомной программе.