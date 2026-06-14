Пеллегрини раскритиковал Мадьяра за высказывания о Словакии

Президент Словакии Петер Пеллегрини раскритиковал премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра за неприемлемые высказывания о Словакии.

"Это нехорошая риторика", - сказал словацкий лидер в эфире телеканала Joj24, комментируя слова венгерского премьер-министра.

Мадьяр, возглавивший по итогам недавних парламентских выборов в Венгрии правительство этой страны, публично называл Словакию "Верхней Венгрией" и говорил, что его республика является единственной европейской страной, которая граничит сама с собой. Эти заявления связаны с существовавшим до поражения Австро-Венгрии в Первой мировой войне положением, когда в состав венгерских земель входили, в частности, Словакия, Хорватия, часть Румынии и Украины.

Подобные высказывания нового премьера Венгрии, по словам Пеллегрини, наносят ущерб отношениям этой страны со Словакией. Он надеется, что они не были сделаны целенаправленно, чтобы вызвать напряженность между Братиславой и Будапештом. За этими заявлениями президент усматривает скорее неопытность политика.