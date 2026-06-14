В европейской стране стартовал референдум об ограничении численности населения

В Швейцарии начался референдум за сокращение населения страны до 10 млн человек, пишут обозреватели Дэйв Грэм и Джон Ревилл в статье для Reuters.

Напомним, что в настоящее время число жителей Швейцарии составляет чуть более 9 млн человек. Четверть населения страны составляют иностранцы.

Авторы статьи напомнили, что идея о референдуме была выдвинута правой Швейцарской народной партией (SVP).

По их данным, в большинстве стран Европы правые выступают за ужесточение законов в сфере миграции. Рвение политиков, добавили обозреватели, вызвано недовольством стоимостью жизни, слабым ростом экономики, преступностью.

«Чрезмерный рост населения приведет к ухудшению ситуации, иммиграцию следует ограничить», — заявила в интервью агентству сотрудница магазина в Цюрихе Хелен Гулеа, уроженка Кении.

Журналисты уточнили, что одобрение инициативы, принятие закона об ограничении численности, запустит процесс, который заставит Швейцарию расторгнуть соглашение о свободном перемещении рабочей силы с ЕС.

Мигранты вернули Европу к идее концлагерей

Ранее сообщалось, что в декабре 2025 года значительная часть швейцарцев (48%) поддержала предложение SVP об ограничении численности населения страны.

Представитель партии отметил тогда, что слишком быстрый рост населения подавляет рынок жилья, транспорта и коммунальных услуг.