Раскрыты детали о предстоящей встрече Трампа с Зеленским на саммите G7

На предстоящем саммите G7, который пройдет 15–17 июня в Эвиане, Франция, президент США Дональд Трамп не планирует проводить отдельную встречу с Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

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По информации издания, Зеленский будет присутствовать на рабочей встрече лидеров G7 16 июня, где также будет участвовать Трамп. Однако формальная двусторонняя встреча между ними не запланирована на данном этапе.

Отмечается, что у Трампа запланированы отдельные переговоры с лидерами Франции, Катара, ОАЭ, Египта и Индии во время саммита.

Саммит G7 станет важной платформой для обсуждения международных вопросов, включая войну в Иране и её экономические последствия.

Ранее сообщалось, что на следующей неделе, в рамках саммита «Большой семерки», который пройдет во Французских Альпах, состоится рабочая встреча между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.