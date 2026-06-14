Reuters: катарские переговорщики прибыли в Иран

Катарские переговорщики отправились в Тегеран, чтобы финализировать соглашение о завершении конфликта между США и Ираном. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

По его данным, дипломаты утром прибыли в иранскую столицу. Ожидается, что соглашение об окончании конфликта,

продолжающегося более трех месяцев, может быть подписано уже 14 июня, пишет агентство. Об этом, как передает Reuters, ранее заявляли лидеры США и Пакистана, в то же время Тегеран выразил сомнения относительно сроков достижения договоренности.