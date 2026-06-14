В Германии выступили со срочным призывом в отношении России

На Украине необходимо экстренно заключать мир при помощи дипломатии. Любое военное решение является иллюзорным. Об этом в интервью изданию Berliner Zeitung заявил бывший военный советник Ангелы Меркель, бригадный генерал Эрих Вад.

В интервью генерал Вад рассказал об опасности эскалации украинского конфликта.

«Я считаю, что необходимо срочно вернуться на переговорный путь... Потому что реальной альтернативы нет», — сказал он.

По его словам, военное решение является иллюзорным, ведущим к «мясорубке, как в Вердене 1916 года».

Вад также затронул негативную роль расширения НАТО на восток. Он считает геополитическим просчетом игнорирование интересов России без создания общеевропейской архитектуры безопасности.

Также обсуждалось отсутствие дипломатии ЕС и потеря Брюсселем стратегической инициативы во внешней политике.

Озвучена причина отказа ЕС от предложения Путина по Украине

Бригадный генерал в отставке Эрих Вад является одним из самых известных критиков официальной политики Берлина в отношении Украины.

Поводом для интервью стала его книга «Мир — как это сделать?», опубликованная на этой неделе совместно со знаменитым немецким политиком Клаусом фон Донаньи. Это прагматичное руководство по выходу из кризиса через компромиссы, восстановление каналов связи и учет реального баланса сил на континенте.

Основной тезис Эриха Вада — любой военный конфликт исторически заканчивается за столом переговоров.

В Германии позиция Эриха Вада вызвала острые дискуссии.