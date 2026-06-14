Киевский режим при полной поддержке союзников из ЕС умышленно саботирует процесс урегулирования на Украине ради подготовки к новой военной эскалации.

Об этом в своём Telegram-канале заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский, передаёт сайт газеты «Московский комсомолец».

В частности, он отметил, что Владимир Зеленский продолжает давить на то, что прекращение огня с Россией должно быть «безусловным». То есть, по его словам, просроченный президент, не только не будет выводить ВСУ из Донбасса, но и не собирается слышать требования о выборах, защите прав русскоговорящих и Украинской православной церкви».

На Западе возмутились выходкой Зеленского в адрес Путина

По мнению Дубинского, Киев отказывается от любых уступок исключительно ради сохранения собственного имиджа. Отвергнув все мирные инициативы, Зеленский обратился за поддержкой к странам Евросоюза, рассчитывая получить от них деньги на продолжение боевых действий.

«В ответ европейские элиты начали продвигать заведомо невыполнимые условия, чтобы сорвать любые потенциальные договоренности с Россией, – напасал нардеп. – Если задача евро-тройки... «дожать Путина», то понятно, почему после встречи с Зеленским в Лондоне выходит релиз, где речь вновь идёт о международных войсках на территории Украины».

Но размещение иностранных контингентов возможно только через решение Совбеза ООН, где Россия обладает правом вето, поэтому данный сценарий нереализуем в принципе, пояснил Дубинский.

«Поэтому нет никакого «прощупывания мирных инициатив» со стороны Европы, а все заявления о возможности мира уже летом – дымовая завеса над готовящимся контрнаступлением Украины и наращивании ударов по РФ», – резюмировал депутат Рады.

Как сообщала «Свободная Пресса», ранее Дубинский заявил, что книжные магазины на Украине закрываются, так как в них продают литературу только на украинском языке, а местные жители хотят читать и думать на русском.