На границе Украины и Польши образовалась огромная пробка

На границе Украины и Польши скопились сотни легковых автомобилей, грузовиков и автобусов. Об этом сообщает Telegram-канал издания «Страна».

Огромная очередь на выезд из Украины образовалась перед пунктом пропуска «Краковец» во Львовской области. По данным украинских пабликов, ожидание пересечения границы достигает 20 часов.

Депутат Рады Георгий Мазурашу сообщал, что закрытые границы Украины с другими странами и «позорная бусификация» стали главными причинами, по которым граждане покидают страну.

С начала спецоперации Украину покинули около восьми миллионов граждан. Глава Государственной миграционной службы страны Наталья Науменко отметила, что миграционная ситуация изменилась прежде всего из-за отъезда украинцев за границу. По словам Науменко, сейчас на Украине идет важная дискуссия о трудовой миграции, но точная потребность в мигрантах станет понятна только после окончания конфликта. Глава миграционной службы подчеркнула, что антимигрантских настроений в обществе нет, а заявления некоторых экспертов о замене украинцев мигрантами она назвала неточными.