Шор объявил о запуске грантовой программы для зарубежных кинопроектов на русском

Автономная некоммерческая организация «Евразия» запускает грантовую программу для зарубежных кинопроектов на русском языке. Об этом сообщил член попечительского совета организации, руководитель Ассоциации поддержки русского языка Илан Шор.

По его словам, новая инициатива станет подспорьем для авторов, режиссёров, продюсеров и творческих команд, которые создают кинопроекты на русском языке за границей.

При этом грантовая поддержка, объём которой составит почти 300 млн рублей, будет распределена по трём основным направлениям: полнометражное кино, короткометражное кино, документальный фильм — 200 млн, 70 млн и 20 млн соответственно.

Говоря о новой инициативе, Шор подчеркнул, что АНО «Евразия» ведёт системную работу по укреплению роли русского языка в мире.

«Мы ценим его, развиваем и поддерживаем тех, кто создаёт на русском языке новые произведения. Именно поэтому мы запускаем эту грантовую программу. Мы хотим, чтобы у талантливых авторов, режиссёров и продюсеров за пределами России было больше возможностей рассказывать свои истории на русском языке и доносить их до широкой аудитории», — сказал Шор.

Он также выразил уверенность, что новые фильмы на русском языке помогут укрепить культурные связи между народами разных стран и внесут вклад в продвижение русского как языка сотрудничества.

Ранее в Летнем театре парка имени Фрунзе в Сочи состоялось открытие III Международного фестиваля «Евразия-Кинофест», организованного АНО «Евразия».