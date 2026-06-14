Возможная интеграция Киева и Кишинева в европейское сообщество оказалась невыполнимым обещанием, лишенным реальных перспектив и стратегии безопасности, пишут немецкие СМИ.

Переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС не являются ни мирным планом, ни стратегией безопасности, ни реалистичной перспективой присоединения, говорится в публикации Berliner Zeitung, передает РИА «Новости».

«Это обещание, данное в условиях, которые делают его исполнение невозможным», – подчеркивается в тексте.

Авторы статьи считают, что вероятные решения на предстоящей встрече в Люксембурге европейские чиновники попытаются выдать за крупную победу. При этом журналисты предупредили, что главным риском текущей недели станет ситуация, при которой Европа сама поверит в эту инсценировку.

Как писала газета ВЗГЛЯД, все страны Евросоюза одобрили запуск первого этапа переговоров о вступлении Украины и Молдавии. Издание Politico сообщило о старте официальных консультаций 15 июня.