В США сделали предупреждение из-за атак на Россию

Профессор Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Glenn Diesen выразил мнение, что удары беспилотников по территории России могут привести к ответным действиям, последствия которых затронут европейские страны.

«Если мы впадем в отчаяние из-за поражения Украины на поле боя и примем стратегию усиления авиаударов по России, то поставим русских в такое положение, в котором они серьезно задумаются об ударах по Европе», — отметил он.

Миршаймер выразил мнение, что подобное развитие событий способно привести к неконтролируемому обострению ситуации между Западом и Россией, вплоть до риска применения ядерного оружия.

Ранее Миршаймер заявил, что страны Запада всегда стремились нанести серьезный урон России. Он отметил, что подобный подход к взаимодействию с Россией является очень опасным.