Эбола в ДРК бьет рекорды: 32 умерших и 72 новых случая за сутки

Минсвязи Демократической Республики Конго (ДРК) обнародовало сводку по течению лихорадки Эбола. В сутки погибло 32 человека — никогда с начала вспышки не было такого значительного суточного прироста.

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Общее число лабораторно подтвержденных случаев достигло 782, скончался 181 человек. Только за последние сутки зафиксировано 32 летальных исхода и 72 новых заражения. Заболевшие выявлены в еще двух районах провинций Итури и Северное Киву.

Вспышка лихорадки Эбола была официально объявлена 15 мая. Эпицентр находится в провинции Итури, случаи заболевания и смерти зафиксированы также в соседней Уганде.

Россия направила в пострадавшие страны мобильные лаборатории Роспотребнадзора и группу вирусологов. Ученые ранее сообщили, что новый штамм Бундибугио не определяется старыми тест-системами.