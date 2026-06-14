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Глава Пентагона высказался об исключении из ведомства передового ИИ

Lenta.ru

Глава Пентагона Пит Хегсет на фоне сообщений об ограничении властями США работы передовых ИИ-моделей Anthropic прокомментировал их исключение из ведомства. Об этом он написал в социальной сети Х.

Глава Пентагона высказался об исключении из ведомства передового ИИ
© Lenta.ru

Хегсет подчеркнул, что AnthropicAI выгнали из Пентагона не зря.

«Три месяца назад министерство войны выгнало AnthropicAI из нашего здания навсегда. Каждый проходящий день показывает, что это был правильный шаг», — написал он.

Ранее власти США потребовали от американской компании Anthropic заблокировать доступ иностранным пользователям к самым продвинутым ИИ-моделям Fable 5 и Mythos 5.