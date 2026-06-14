Европе стоит быть осторожнее, потому что если она решит перенести конфликт на Украине на территорию России, это может обернуться для нее плачевными последствиями. На это указал Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети X.

«Навязчивое стремление европейских лидеров перенести войну на территорию России, скорее всего, приведет к тому, что война придет на территорию Европы», — указал эксперт, комментируя статью в газете Politico, где говорится о том, что Киев, вероятно, запросит у союзников дополнительных 20 миллиардов долларов помощи на предстоящей 18 июня встрече контактной группы по Украине в формате «Рамштайн».

Ранее Дизен заявил, что европейским лидерам следует прекратить содействовать насильственной мобилизации на Украине. Эксперт осудил предложения о депортации украинских беженцев, а также назвал сотрудников ТЦК «головорезами Владимира Зеленского».