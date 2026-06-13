Мадьяр выступил с предупреждением по вступлению Украины в ЕС

Начало переговоров с Украиной о вступлении в Евросоюз, намеченное на 15 июня, станет лишь первым шагом в долгом и сложном процессе, который может продлиться много лет. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр, предупредив, что в случае невыполнения Киевом своих обязательств процесс будет остановлен.

© ТАСС / Zuma

Он подтвердил, что в связи с достижением соглашения о восстановлении прав венгерского меньшинства в Закарпатье Венгрия сняла свои возражения против начала 15 июня переговоров о присоединении Украины к сообществу.

"Украина официально включила положения венгерско-украинского двустороннего соглашения в свой план действий, подготовленный в рамках процесса вступления в ЕС. Это означает, что выполнение украинских обязательств, включенных в венгерско-украинское юридическое соглашение о правах венгерского меньшинства в Закарпатье, теперь будет соответствовать ожиданиям ЕС", - сказал глава правительства в видеообращении, которое транслировали национальные телеканалы.

"Иными словами, выполнение украинских обязательств будет постоянно контролироваться в будущем Европейской комиссией и Европейским советом. Если Украина не выполнит свои обязательства в отношении прав венгерского меньшинства, то она не сможет продвинуться в процессе вступления", - пояснил Мадьяр.

Венгрия согласилась на переговоры о вступлении Украины в ЕС

Он подчеркнул, что "открытие первого переговорного кластера - лишь первый шаг в долгом и сложном процессе".

"Вот лишь один пример того, сколько времени может потребоваться стране-кандидату, чтобы стать членом Евросоюза: процесс вступления Черногории в ЕС начался в 2012 году, но, несмотря на значительный прогресс, страна до сих пор не является членом ЕС", - напомнил премьер.

Ранее он неоднократно заявлял, что возражает против ускоренного присоединения Украины к сообществу.

Прошлое правительство Венгрии во главе с Виктором Орбаном на протяжении последних лет также требовало от Киева восстановления прав венгерского меньшинства в Закарпатье, предупреждая, что в противном случае не допустит вступления Украины в Евросоюз. Будапешт отмечал, что с 2015 года проживающие там этнические венгры были лишены своих прав, в том числе права использовать родной язык в области культуры и образования.

На саммите ЕС в Брюсселе 26 июня 2025 года Орбан заблокировал общее заявление в поддержку Украины, которое давало зеленый свет началу переговоров о ее вступлении в сообщество. Разногласия по этим вопросам стали одной из главных причин серьезного ухудшения отношений между двумя соседними странами. Мадьяр сейчас стремится нормализовать эти отношения.