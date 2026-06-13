Антиглобалисты отказались от протестов против саммита G7 во Франции

Противники глобализации, которые ежегодно организуют акции протеста против саммита Группы семи (G7), в этом году не будут проводить свои акции в департаменте Верхняя Савойя, где с 15 по 17 июня запланирована встреча мировых лидеров. Об этом сообщила радиостанция Ici со ссылкой на французских активистов.

"Условия, выдвинутые французскими властями ради обеспечения безопасности, фактически препятствуют организации демонстрации", - заявили в движении No G7 France.

Там также отказались брать на себя ответственность за любые спонтанные акции.

Хотя коммуна Эвиан-ле-Бен на берегу Женевского озера, где пройдет саммит G7, будет фактически закрыта на время проведения саммита, антиглобалисты смогли получить разрешение провести свою акцию в Женеве, на противоположном берегу озера. По данным радиостанции, они планируют начать собрание 14 июня. По данным агентства AFP, для обеспечения безопасности саммита с французской и швейцарской стороны будет задействовано порядка 20 тыс. военнослужащих и полицейских.

Саммит лидеров стран G7 пройдет с 15 по 17 июня во французской коммуне Эвиан-ле-Бен. Как сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон, 16 июня участники объединения проведут рабочее заседание, посвященное судоходству в Ормузском проливе, иранской ядерной и ракетной программам, а также влиянию войны США и Израиля против Ирана на экономику других стран. Ожидалось, что к этому заседанию присоединятся представители Египта, Катара, ОАЭ и Саудовской Аравии.