Венгрия согласилась на переговоры о вступлении Украины в ЕС

Власти Венгрии дали согласие на переговоры о вступлении Украины в Евросоюз, запланированные на 15 июня. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр в видеообращении в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам политика, Будапешт одобрил открытие первого переговорного блока после того, как Киев официально взял на себя обязательства по реализации соглашения о защите прав венгерского меньшинства в Закарпатье.

При этом глава венгерского кабмина призвал не переоценивать данное событие, подчеркнув, что это лишь самое начало долгого и сложного пути, который может затянуться на долгие годы. В качестве примера Мадьяр упомянул Черногорию, которая ведет переговоры о вступлении в ЕС еще с 2012 года, но до сих пор не получила членство в союзе.

Урсула фон дер Ляйен объявила о старте переговоров о вступлении Украины в ЕС

Председатель Европарламента Роберта Метсола подтвердила, что страны Евросоюза официально одобрили запуск переговорного процесса по вступлению Украины и Молдавии в объединение. Она также подчеркнула, что евродепутаты последовательно выступали за принятие этого решения в течение долгого времени.