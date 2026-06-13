СМИ: США и Иран проведут переговоры в Швейцарии

Встреча представителей США и Ирана запланирована в Швейцарии на следующей неделе. Об этом сообщил французский телеканал BFMTV.

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«Прямая встреча между двумя высокопоставленными представителями США и Ирана должна состояться на следующей неделе в Швейцарии», - говорится в материале канала.

По его данным, глава МИД Пакистана Исхак Дар запланировал поездку в Швейцарию для того, чтобы подготовить площадку для переговоров. Агентство Bloomberg также сообщало, что Женева может стать местом для подписания соглашения между Исламской Республикой и Соединенными Штатами. Издание Axios отмечало, что самолеты ВВС США перевозят оборудование в Женеву в преддверии возможной поездки вице-президента США Джей Ди Вэнса для подписания сделки.

При этом иранское агентство Fars со ссылкой на источник, близкий к иранским переговорщикам, заявляло, что данные о подписании соглашения в Женеве неверны. Источник заявил, что Тегеран пока не принял окончательного решения по сделке.

Ранее Axios написал, что Трамп созвонился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и сообщил «неприятную» новость о близости подписания мирного соглашения с Ираном. По данным портала, израильский премьер, начиная конфликт с Исламской Республикой, представлял его окончание совсем не так.

Американский президент Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social написал, что окончательное оформление сделки между США и Ираном запланировано на 14 июня. Трамп также отметил что отношения США с Исламской Республикой сильно «отличаются». По его мнению, они лучше, чем у предыдущих американских администраций.

Иранское агентство Mehr заявляло, что Тегеран и Вашингтон разработали документ из 14 пунктов, предполагающий остановку боевых действий и снятие санкций США в обмен на обязательства Ирана. Согласно проекту, Соединенные Штаты обязуются не вмешиваться во внутренние дела Ирана. Они должны вывести войска из прилегающих районов. Также предполагается полное снятие морской блокады Ормузского пролива в течение месяца. Исламская Республика должна получить доступ к финансовым источникам и возможность свободной продажи нефти.