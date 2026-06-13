Макрон примет Трампа в Версальском дворце 17 июня

Президент Франции Эмманюэль Макрон организует торжественный прием для своего американского коллеги Дональда Трампа в Версальском дворце после завершения саммита Группы семи (G7) 17 июня. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.

© ТАСС

Формальным поводом для вечернего приема станет празднование 250-летия независимости США.

"Версальский дворец считается важным символом франко-американской дружбы, поскольку там в 1783 году был подписан договор, закрепивший независимость Соединенных Штатов", - заявили в администрации французского лидера.

Трамп прибудет во Францию для участия в саммите G7, который пройдет с 15 по 17 июня в коммуне Эвиан-ле-Бен (департамент Верхняя Савойя). Как писало издание Politico, Макрон ищет способы добиться расположения хозяина Белого дома и гарантировать, что он не покинет встречу преждевременно.