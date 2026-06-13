Yle: в Финляндии пропустившие из-за БПЛА работу сотрудники сохранят зарплату

Работодатели и профсоюзы Финляндии пришли к соглашению о необходимости сохранения заработной платы сотрудников, которые пропустили рабочий день из-за угрозы БПЛА. Об этом 12 июня сообщила телерадиокомпания Yle.

По ее информации, согласованная рекомендация предполагает отсутствие какого-либо удержания заработной платы с сотрудников, которые не появились на рабочем месте из-за объявленной в стране угрозы появления беспилотных летательных аппаратов. В период действия тревоги власти рекомендуют гражданам укрыться в помещениях, что делает невозможным передвижение по улицам городов.

Отмечается, что инициатива вызвала немало споров, поскольку открытым остается вопрос обеспечения работы критической инфраструктуры, в том числе медицинских учреждений и других предприятий. Считается, что работодатели должны самостоятельно определить, на сколько вредоносно отсутствие того или иного сотрудника на рабочем месте. Профсоюз учителей, в свою очередь, высказал опасение, что необязательный характер рекомендаций может привести к разночтениям, в результате чего часть сотрудников все равно будет вынуждена ехать на работу, несмотря на угрозу своей жизни.

Из Финляндии уже неоднократно поступали сообщения об обнаружении БПЛА на территории республики и в ее воздушном пространстве.