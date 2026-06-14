МИД Украины назвал информацию американской Нацразведки о биолабораториях в стране "очередной волной манипуляций" и отверг обвинения в разработке биооружия. Заявление министерства опубликовано на официальном сайте ведомства.

"Мы в очередной раз отвергаем безосновательные обвинения и подчеркиваем, что Украина последовательно выполняет свои международные обязательства по Конвенции о запрете биологического и токсинного оружия (КБТО).

Украинская сторона никогда не осуществляла деятельность, связанную с разработкой, производством или накоплением биологического оружия", — сообщили в министерстве.

Украинский МИД отметил, что сотрудничество Вашингтона и Киева якобы было направлено "исключительно на укрепление возможностей системы общественного здоровья, эпидемиологического надзора, лабораторной диагностики, биобезопасности и биозащиты".

"Речь идет об обычной гражданской деятельности, отвечающей международным стандартам и практикам здравоохранения, и она не связана ни с какими военными целями. Лабораторные учреждения, участвовавшие в соответствующих программах международной технической помощи, являются диагностическими, научными или референс-лабораториями системы общественного здоровья, ветеринарной медицины или других научных учреждений", — рассказали в ведомстве.

Также украинский МИД призвал США опираться на "результаты международных консультаций и проверенные факты", а не на "искаженные интерпретации" и российские нарративы. 12 июня Нацразведка США опубликовала информацию о том, что Вашингтон финансировал 120 биолабораторий в более чем 30 странах, в том числе на Украине. По информации ведомства, на Украине находится более 40 биолабораторий, в которых хранятся опасные патогены.

Захарова прокомментировала заявление Габбард о биолабораториях на Украине

Также американская Нацразведка сообщала, что администрация экс-президента США Джо Байдена лгала о существовании американских биолабораторий в других странах, несмотря на угрозу катастрофических глобальных последствий.

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев отметил, что публикация документов о существовании американских биолабораторий на Украине свидетельствует о правоте России.