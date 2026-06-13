Поздравление американского госсекретаря Марко Рубио россиян с Днём России было шагом в нужном направлении. Такое мнение выразил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала профессора Хельсинкского университета Гленна Дисена.

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«В любом случае это был шаг в правильном направлении», — подчеркнул он.

Накануне Рубио поздравил российский народ с Днём России.

Он отметил, что Вашингтон надеется на конструктивные отношения с Москвой.

Также, поздравляя с Днём России, Рубио заявил о приверженности США мирному урегулированию конфликта на Украине.