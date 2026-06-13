Трамп высказался о судьбе обогащенного урана Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что США "в подходящее время" займутся вопросом извлечения и утилизации обогащенного иранского урана. Он не пояснил, как скоро после заключения соглашения это произойдет.

"В подходящее время, когда все успокоится, мы отправимся туда и достанем ядерную пыль, погребенную глубоко под мощными гранитными горами благодаря нашим прекрасным бомбардировщикам В-2 и их блестящим пилотам, и уничтожим ее, будь то в Иране или Соединенных Штатах", - написал Трамп в Truth Social.