Трамп рассказал, когда снимут блокаду Ормузского пролива

Трамп: блокада Ормузского пролива будет снята после подписания сделки с Ираном
Блокада Ормузского пролива будет снята после запланированного подписания сделки США и Ирана. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.
«Незамедлительно после подписания Ормузский пролив будет открыт для всех», — написал он в Truth Social.
Трамп анонсировал подписание сделки с Ираном 14 июня.
Иран пообещал оставлять закрытым Ормузский пролив «сколько потребуется»
Также президент США заявил, что сделка с Ираном перекроет доступ Тегерана к ядерному оружию.