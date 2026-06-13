Трамп рассказал, когда снимут блокаду Ормузского пролива

Блокада Ормузского пролива будет снята после запланированного подписания сделки США и Ирана. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.

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«Незамедлительно после подписания Ормузский пролив будет открыт для всех», — написал он в Truth Social.

Трамп анонсировал подписание сделки с Ираном 14 июня.

Иран пообещал оставлять закрытым Ормузский пролив «сколько потребуется»

Также президент США заявил, что сделка с Ираном перекроет доступ Тегерана к ядерному оружию.