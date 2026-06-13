Инициатива властей Берлина дополнить советские военные мемориалы информационными материалами с критикой Иосифа Сталина может быть связана с попытками отдельных политиков получить дополнительные политические дивиденды. Об этом пишет Berliner Zeitung (BZ).

По мнению издания, советские мемориалы в немецкой столице давно перестали быть исключительно местами памяти и все чаще становятся объектами общественно-политических дискуссий. В качестве примера газета приводит мемориал в Трептов-парке, вокруг которого регулярно возникают политические споры, особенно в дни празднования годовщины окончания Второй мировой войны.

В статье отмечается, что инициатива о ревизии советских воинских мемориалов вызвала критику не только в Германии, но и в странах постсоветского пространства. Многие видят в идее попытку изменить первоначальный исторический смысл памятников.

До этого представители фракций Социал-демократической партии Германии и партии «Зеленые» в палате депутатов Берлина предложили установить возле советских мемориалов в Трептов-парке и Тиргартене дополнительные информационные стенды и QR-коды с информацией о преступлениях сталинского режима», пакте Молотова — Риббентропа и жертвах советской власти.