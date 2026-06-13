Тысячи людей вышли на улицы Рима

Многотысячное шествие крайне правых активистов прошло в субботу в Риме. Манифестанты выдвинули лозунг о «ремиграции» — возвращении мигрантов в родные страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Представители правых партий и движений приехали в Рим со всей Италии. Они собрались на площади у моста через Тибр. Наблюдалось много спортивных молодых людей, похожих на футбольных фанатов.

В манифестации участвовали тысячи человек. Они несли национальные флаги Италии и транспаранты «Ремиграция и реконкиста». Участники скандировали «Где все антифашисты?» и «Кто не скачет — коммунист». Некоторые вскинули руки в так называемом «римском салюте», когда зазвучал гимн страны.

В европейской стране назвали миграцию угрозой нацбезопасности

Вице-президент комитета «Ремиграция» рассказал, что он выступает за высылку нелегальных мигрантов, и назвал это «последней возможностью для народа Италии поднять голову».

Ранее оппозиционный итальянский депутат обвинил премьера Мелони в том, что она обещала Италии «выпрямить спину», но вместо этого «надела наколенники, чтобы было удобнее».