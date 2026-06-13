«Заразил тысячи компьютеров»: агенты ФБР схватили украинского хакера

Гражданин Украины Алексей Литвиненко официально признал свою вину в причастности к международной киберпреступности и распространению опасного программного обеспечения. Соответствующее заявление обвиняемый сделал в рамках судебного разбирательства в Соединенных Штатах.

© Московский Комсомолец

«Литвиненко признал вину в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств связи», — сообщает пресс-служба ФБР.

По версии американского следствия, украинский гражданин являлся активным участником преступной группы хакеров, занимавшейся масштабным цифровым вымогательством. Фигуранты использовали вредоносное программное обеспечение для блокировки компьютерных систем различных организаций с целью последующего получения выкупа.

Как установили сотрудники ФБР, Литвиненко вступил в сговор с сообщниками для распространения вредоносного ПО Conti, с помощью которого было заражено более тысячи персональных компьютеров по всему миру.

Напомним, ранее Министерство юстиции США сообщило об успешной экстрадиции обвиняемого из Ирландии, где он скрывался от правосудия. Согласно официальным данным американских властей, в результате применения указанной программы-вымогателя злоумышленники смогли незаконно обогатиться на общую сумму около 150 миллионов долларов.