Глава МИД: Чехия не будет признавать независимость Тайваня
Правительство Чехии не будет признавать независимость Тайваня. Об этом заявил министр иностранных дел республики Петр Мацинка, комментируя состоявшийся визит на остров спикера Сената (верхней палаты) парламента Чехии Милоша Выстрчила.
Выстрчил с 31 мая в течение пяти дней находился на Тайване, где встретился, в частности, с представителями руководства острова. Поездка, как отмечают чешские СМИ, была осуществлена по его инициативе и без согласия кабмина республики. Посольство КНР в Чехии назвало визит спикера Сената "серьезным вмешательством во внутренние дела Китая".
"Правительство Чехии не будет признавать независимость Тайваня, не собирается [этого делать]", - привел слова главы МИД новостной портал Ct24.
Мацинка, согласно порталу, высказался за улучшение отношений Чехии с Китаем. У республики, по его словам, среди государств - членов Евросоюза наихудшие отношения с КНР.
"Нашей целью является хотя бы немножко их нормализовать", - сказал министр. Это необходимо, чтобы повысить экспортные возможности чешских фирм.
Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда переправились остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, это один из регионов КНР.