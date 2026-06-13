В стране НАТО заявили о «секретном решении» относительно дронов

Власти Латвии намерены внедрить новое техническое решение, которое позволит защитить республику от дронов. Помогать в этом будут украинские военные. Такое заявление сделал премьер-министр Андрис Кулбергс, передает РБК со ссылкой на местные СМИ.

Политик рассказал, что планируется прибытие в Латвию украинских специалистов с боевым опытом. Они дадут рекомендации для защиты от БПЛА и поищут «дыры» в латвийской «стене дронов».

Визит стал возможным после нового соглашения о военном сотрудничестве, которое латвийские политики подписали с Владимиром Зеленским на саммите NB8 в Таллине.

Латвийский премьер заявил, что это «исторический» документ, но не раскрыл детали «секретного технического решения».

Ранее Владимир Зеленский предложил прибалтийским республикам заключить сделку, которая поможет защититься от прилетов БПЛА.