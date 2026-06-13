Пентагон рассекретил новые материалы об НЛО

ФБР расследовало в 2024 году появление летающей картошки из рыбьей чешуи в Колорадо. Это следует из опубликованной новой порции материалов Пентагона об НЛО.

Как сообщается в официальных документах, составленных военными, летающий объект имел форму картофелины с чёткими краями, он был полупрозрачным и окрашен в кремово-беловатый цвет. НЛО исчез за время, необходимое для поворота головы, и не отбрасывал тени.

За объектом следил некий офицер разведки армии США вместе с четырьмя сослуживцами. Военные увидели картошку над горами Шайенн в штате Колорадо, когда они выходили из своего офисного здания.