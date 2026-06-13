Reuters: Трамп может встретиться с Зеленским на полях саммита G7 во Франции

Президент США Дональд Трамп может встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским на полях саммита "Большой семерки" (G7) во Франции. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника из Белого дома. "Трамп примет участие в рабочей сессии G7 с ... Зеленским, [они] могут встретиться на полях", - отмечается в публикации. Представитель администрации уточнил, что двусторонняя встреча между лидерами не запланирована. 11 июня лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо назвал пощечиной для Франции участие Зеленского в саммите G7, которое анонсировал президент Эммануэль Макрон. По словам политика, рейтинг французского президента оставляет желать лучшего, поэтому ему следовало бы заняться внутренними проблемами. До этого Bloomberg писал, что лидеры стран Европы во время предстоящего саммита G7 рассчитывают получить поддержку Трампа для реализации их планов по началу переговоров по Украине при участии представителей Москвы, Киева, Брюсселя и Вашингтона. По мнению европейских лидеров, такие переговоры могли бы состояться в уже июле этого года, говорится в статье.