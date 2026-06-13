Стармер пообещал опубликовать план оборонных расходов до саммита НАТО в июле

Правительство Великобритании опубликует давно обещанный план инвестиций в оборону до саммита НАТО в Анкаре, запланированного на 7-8 июля. Об этом премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер заявил генсеку альянса Марку Рютте во время телефонного разговора.

"Стороны согласились, что в условиях общих и постоянно меняющихся угроз союзники должны действовать сообща, укрепляя коллективную оборону и обеспечивая более быстрые и эффективные результаты. Премьер-министр проинформировал собеседника о планах по подготовке плана инвестиций в оборону, подтвердив намерение опубликовать его до саммита НАТО в Анкаре", - говорится в коммюнике, распространенном канцелярией главы британского правительства.

Как отмечается, в разговоре Стармер "вновь подтвердил приверженность достижению уровня оборонных расходов в размере 3% ВВП в течение следующего парламентского созыва (с 2029 по 2034 год - прим. ТАСС), подчеркнув, что обеспечение национальной безопасности останется главным приоритетом правительства и будет подкреплено необходимыми решительными мерами".

11 июня министр обороны Великобритании Джон Хили, его заместитель и два помощника ушли в отставку. Они пояснили свое решение недостаточными, с их точки зрения, инвестициями в оборону страны.

Камнем преткновения стал инвестиционный план, который и обсудили в субботу Стармер и Рютте. По данным британских СМИ, правительство решило увеличить расходы на эти цели на £13,5 млрд ($18 млрд) на предстоящие три года. При этом изначально СМИ писали о расходах в размере £18 млрд, указывая, что это и так на несколько миллиардов меньше, чем требуется.