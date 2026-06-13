АFР: встречу Трампа и Зеленского на полях саммита G7 пока не подтвердили

Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский 16 июня примут участие в рабочей встрече саммита Группы семи (G7), при этом на этом этапе их формальная двусторонняя встреча не предусмотрена. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

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Саммит пройдет 15-17 июня в Эвиане (департамент Верхняя Савойя) во Франции. Как писало издание Politico, президент Франции Эмманюэль Макрон ищет способы добиться расположения Трампа и гарантировать, что он не покинет встречу преждевременно. В частности, в Париже рассматривают возможность организовать закрытый ужин для Трампа в Версальском дворце.