Орбана переизбрали на посту председателя ФИДЕС на съезде партии

Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан останется еще на год председателем партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз", которой потребуется обновление после поражения на парламентских выборах 12 апреля. Такое решение приняли делегаты общенационального партийного съезда, состоявшегося в будапештском конгресс-центре.

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"Виктор Орбан переизбран председателем ФИДЕС. За него проголосовали 729 делегатов, 8 человек воздержались", - сообщил ведущий съезда.

Трансляция велась на партийном сайте. Кандидатура экс-премьера оказалась единственной, предложенной участниками форума. Перед его началом соратники Орбана заявляли, что только он может обеспечить единство ФИДЕС и вывести партию из политического кризиса.

На съезде были также избраны новые заместители лидера партии и члены руководящего совета, в котором теперь будет представлены все области страны. Делегаты приняли решение провести коренную перестройку ФИДЕС, обновить состав и разработать новую программу партии с учетом изменившихся взглядов и требований избирателей, в первую очередь молодежи.

Орбан заверил, что не собирается сдаваться и будет вести борьбу за то, чтобы ФИДЕС вновь смогла вернуться к власти. Он возглавлял партию в 1993-2000 годах и после небольшого перерыва вновь стал ее лидером с 2003 года. В последние 16 лет он занимал должность премьера, но после поражения на выборах перешел вместе с партией в оппозицию.

12 апреля ФИДЕС потерпела разгромное поражение, получив вместе со своими младшими союзниками - христианскими демократами - лишь 52 места в парламенте из 199. Их главному сопернику - партии "Тиса" - достались более двух третей депутатских мандатов. Орбан отказался от парламентского кресла и решил остаться лидером своей партии. Работать на посту председателя он будет бесплатно.

В то же время новое правительство во главе с Петером Мадьяром внесло в парламент проект поправки к Основному закону страны, предусматривающей ограничение пребывания в должности премьер-министра двумя четырехлетними сроками. Документ имеет обратную силу и не позволит Орбану вновь баллотироваться на этот пост. Эксперты считают, что в силу своего ретроспективного характера эта инициатива направлена конкретно против экс-премьера. ФИДЕС обвинила нынешние власти в "персонализации законодательства", которое специалисты по конституционному праву считают недопустимым.