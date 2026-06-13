Орбан назвал 10 причин своего поражения на выборах

Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал 10 причин, по которым его партия ФИДЕС проиграла выборы 2026 года. Об этом сообщает венгерское издание 24.hu.

Орбан рассказал, что предвыборные лозунги партии не сработали. Она до последнего стремилась к победе, но не заметила вовремя преимущество соперника.

Также аналитики ФИДЕС ошибочно предположили, что явка избирателей не превысит прошлый пик. Сторонники Орбана сочли, что их старые методы агитации лучше, чем у партии «Тиса», которая использовала соцсети и интернет. В итоге соперники «на голову превзошли» ФИДЕС.

Орбан признал, что в цифровом пространстве ФИДЕС потерпел катастрофическое поражение. Выборы были проиграны на фоне снижения поддержки среди молодежи. Данный пункт Орбан считает своим личным провалом.

Ситуацию усугубило то, что зарубежные алгоритмы продвигали сообщения, направленные на смену правительства, а «Тиса» успешно нейтрализовала заявления о серьезности конфликта из-за Украины.

Кроме того, ФИДЕС не дал решительного ответа на обвинения в разжигании ненависти и коррупции.

Мадьяр выступил с обвинением в адрес Орбана

Наконец, украинский конфликт и санкции Брюсселя помешали экономическому росту Венгрии. Это не смогли компенсировать субсидии и ипотечные программы для семей.

Орбан также отметил, что его правительство принципиально не давало невыполнимых экономических обещаний.