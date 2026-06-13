Додон рассказал, почему Санду вернула гражданство экс-главе Румынии Бэсеску

Президент Молдавии Майя Санду восстановила молдавское гражданство бывшему президенту Румынии Траяну Бэсеску, чтобы продвигать идею объединения с этой страной. Об этом заявил бывший президент Молдавии, лидер крупнейшей в стране оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон, который подписал декрет об отзыве гражданства у Бэсеску.

"Паспорт Бэсеску именно сейчас - это не случайность, а маркер официальной позиции руководства Молдовы. Майя Санду начала продвигать идею объединения с Румынией. А Бэсеску - один из идеологов ликвидации молдавской государственности", - написал в своем Telegram-канале Додон.

"У экс-президента Румынии нет никаких заслуг перед Молдовой. Еще при [бывшем президенте Молдавии] Владимире Воронине Бэсеску категорически отказался подписывать соглашение о границе, заявив, что "Бессарабия - часть Румынии", - напомнил Додон.

Бэсеску и его жена Мария попросили гражданство Молдавии в марте 2016 года. Несмотря на то, что, согласно закону, прошение о гражданстве рассматривается в течение года, заявление бывшего румынского президента было рассмотрено бывшим президентом Николаем Тимофти в приоритетном порядке.

Сменивший Тимофти на посту президента Додон отозвал у Бэсеску гражданство. В администрации президента тогда пояснили, что его нельзя предоставлять в случае причастности просителя к терроризму, деятельности, направленной на подрыв государственной безопасности, общественного порядка, здоровья и нравственности населения. В ведомстве также отметили, что Бэсеску тогда обвинялся в коррупции и проходил подозреваемым сразу по нескольким уголовным делам в Румынии. Вместе с тем распоряжение Додона не коснулось супруги румынского политика.

Бэсеску после ухода с поста президента в декабре 2014 года заявил, что вплотную займется проектом по объединению двух стран, для чего учредил партию. Призывы к слиянию двух стран чаще озвучивают политики Румынии, где число его сторонников составляет почти 68%. В Молдавии эти идеи разделяет около трети граждан.